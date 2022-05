Friszoete desserts in Libelle Lekker

Citroen is bij uitstek de smaakmaker van de zomer, en daarom vind je in deze Libelle Lekker 6 nieuwe klassiekers met citroen. Van koek en curd tot taart en tiramisu. Elke maaltijd verdient een citroenig nagerecht als afsluiter. En de schil doet gewoon mee, want die vul je natuurlijk met sorbetijs!

Ook in deze special: tomaten, traybakes, vis uit blik, makkelijke ijsrecepten en zomerpasta’s.

Libelle Lekker ligt nu in de winkel voor € 4,99 of bestel hem hier.