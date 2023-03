Een klassieke cheesecake is best heavy. Deze zit tjokvol bramen en heeft een basis van roomkaas light en yoghurt.

Yvette van Boven Jan Luijk

Voor 10 punten Bodem

• 150 g havervlokken

• 50 g kokosrasp

• 3 el boter, gesmolten

• snuf zout Vulling

• 3 eieren

• 100 g honing

• 200 g roomkaas light, op kamertemperatuur

• 1 tl vanille-extract

• 4 el bloem

• 250 g diepvriesbramen, ontdooid

• 500 g yoghurt Griekse stijl 0% Bereidingstijd: 1 uur + 10 min. Wachttijd: 2-3 uur.

Kcal.: 234 p.p.

Zo maak je deze lichte én romige bramencheesecake:

Meng alle ingrediënten voor de bodem grof in een keukenmachine tot het net aan elkaar kleeft. Vet een springvorm in, knip een vel bakpapier op maat van de bodem, pas hem erin en vet ook in. Schep de bodemvulling in de vorm, spreid deze gelijkmatig uit met de achterkant van een lepel. Zet in de vriezer terwijl je de rest maakt. Verwarm de oven voor op 175 °C. Klop met een mixer de eieren met de honing lekker schuimig. Klop de roomkaas, het vanille-extract en de bloem erdoor tot er een glad beslag ontstaat. Klop de bramen erdoor. Ze mogen een beetje breken, maar hoeven niet glad. Spatel tot slot de yoghurt erdoor en schep het mengsel op de ijskoude bodem. Bak de cheesecake ca. 45 min. of tot de kern net gestold is. Laat afkoelen tot kamertemperatuur en vervolgens zeker 2 uur opstijven in de koelkast.

Assistent fotografie: Roxanne van Weerden | Styling: Ingrid van Kuringen | Foodstyling: Yvonne Jimmink | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen