Lifehack: zo hou je een basilicumplantje uit de supermarkt wél in leven

Het welbekende basilicumplantje uit de supermarkt lijkt een goed idee, totdat je er één pasta mee hebt gemaakt en het ding een paar dagen later alweer verlept is. De plant tijdelijk doen opleven lukt vaak nog wel met een scheutje water, maar echt zichzelf wordt-ie niet meer. Beter houd je het plantje vanaf het begin in leven, en daar bestaat een geniale hack voor.

Basilicum trauma

Heb je je ooit afgevraagd waarom die basilicum plantjes uit de supermarkt nooit langer dan een paar dagen blijven leven? Nou, dit wordt ook wel het ‘Basil Trauma’ genoemd. Het probleem is simpelweg overbevolking: er zitten te veel plantjes in één pot. Hierdoor kunnen de wortels gaan verstikken en kan de plant afsterven.

Elke keer wanneer de basilicumblaadjes beginnen te hangen, is dat voor jou misschien een extra bevestiging dat je geen groene vingers hebt. Maar niets is minder waar. Het overkomt de besten, echt!

Basilicumplantje verpotten

Dé tip is verpotten. Volgens The Frenchie Gardener op Instagram houd je de supermarktbasilicum vers en gezond door de plant in kleinere groepjes over meerdere potten te verdelen. Dat doe je zo:

Haal de plant uit het potje en ‘breek’ ’m in meerdere kleine plantjes. Pak een nieuw potje en vul deze met hydrokorrels en potgrond. Herplant daarna een van de kleinere basilicumplantjes. Herhaal dit met de rest van de plant. Zo hebben de plantjes meer ruimte om te groeien en geniet jij nog weken (of misschien zelfs maanden) van verse basilicum.

In water

Wat je ook kunt doen, is slechts één plantje afknippen. Verwijder in dat geval de onderste blaadjes en plaats ’m in een klein kopje met water. Na een paar dagen zie je al wat wortels groeien en kun je ’m in een pot met hydrokorrels en potgrond planten.

Gezien op TikTok

Mocht je geen zin of tijd hebben om het plantje te verpotten, dan kun je ’m ook gewoon op een andere manier water geven. Deze tip verscheen onlangs op TikTok.

Oh TikTok, wat zouden we toch zonder jou zijn? Waar het platform begon met tienermeisjes die dansten, is het inmiddels uitgegroeid tot een socialmediakanaal waarvan we zelfs dingen kunnen leren. Veel tips uit grootmoeders tijd komen voorbij, en gebruikers delen maar al te graag hacks met elkaar. De filmpjes bestaan regelmatig uit trucs voor in de keuken, waarvan deze wel heel eenvoudig na te doen is. Een basilicumplantje uit de supermarkt langer vers houden is namelijk in een handomdraai geregeld.

Langer leven

In plaats van de plant van bovenaf water te geven, vul je een bakje met een laag koud water. Zet het plantje (inclusief plastic pot met gaten) hierin zodat de de basilicum zelf kan reguleren hoeveel water er binnenkomt. Ververs het water regelmatig en je zult zien dat de basilicum langer leeft. Fijn voor het milieu én je portemonnee!

