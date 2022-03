Lifehack: zó plakt honing niet meer aan je lepel

Dat is nu verleden tijd, want er is een heel simpel trucje dat ervoor zorgt dat honing makkelijk van je lepel glijdt.

Wel of niet gezond?

Zoals je waarschijnlijk wel weet, komt honing van bijen. Deze dieren produceren deze zoete, slijmerige suiker door de nectar van planten te verzamelen. Maar over weinig producten bestaat zoveel discussie als over honing. Sommige experts zeggen dat het supergezond is, terwijl anderen beweren dat het net zo ongezond is als suiker. Hoe zit dat precies?

Natuurlijke suiker

Honing bevat niet per se minder calorieën dan gewone suiker, maar het is wel iets gezonder. In honing zitten namelijk antioxidanten en die mis je in gewone suiker. Bovendien is honing een natuurlijke suiker, waardoor het niet is bewerkt. Ook dat maakt het een stuk gezonder dan geraffineerde (bewerkte) suiker. Maar als het puntje bij paaltje komt, gaat het natuurlijk niet zozeer om welke soort suiker je kiest, maar om de hoeveelheid die je ervan consumeert.

Terug naar de lifehack...

Honing hack

Hoe zorg je ervoor dat de honing niet aan je lepel plakt? Honing heeft namelijk de neiging om als lijm aan de lepel te kleven. De truc is heel simpel, want het enige dat je hoeft te doen is je lepel invetten met wat olie. De olie vormt een barrière tussen de lepel en de honing, waardoor de honing er zo af kan glijden. Gebruik het liefst een olie met een neutrale smaak, zoals koolzaadolie. Andere opties (zoals zonnebloemolie of olijfolie) hebben een sterkere smaak en kunnen je gerecht een beetje beïnvloeden.

Bron: Instagram