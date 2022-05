Deze lifehack biedt de oplossing. En je hebt je broodrooster er niet eens voor nodig. Wel nodig: een oven. Je schuift de bakplaat met een bakpapiertje vlak onder het rooster, stopt de sneetjes brood ertussen, et voilá: je kunt in één keer wel twintig boterhammen roosteren.

Brood roosteren in de oven

In de reacties vindt iedereen het een lifehack, maar er is één ding dat iedereen mist: het recept. Hoe lang en op welke temperatuur moeten die bammetjes dan in de oven voor dat perfect goud-bruine kleurtje? Wij hebben het even voor je opgezocht. Acht minuutjes in een oven die op 200 graden is verwarmd moet de truc doen.

Brood roosteren met de airfryer

Ben je op zoek naar een manier om brood te roosteren zonder broodrooster én zonder oven? Als je wel een airfryer hebt zit je gebakken. Op 180 graden rooster je je boterhammen in vijf tot zes minuutjes. Je moet wel een vork of een mes op je boterhammen leggen om ervoor te zorgen dat ze niet kunnen bewegen (wel opletten als je ze eruit haalt!).

Er zijn natuurlijk ook nog andere manieren om je brood te roosteren. Een paar minuutjes in een pan, een tosti-ijzer of op de grill.

Bron: bonenenbiet.nl