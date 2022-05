Loopt het water je van in de mond: scones met rabarber-aardbeiencompote & room

Een topduo: scones en rabarber. Aardbeien maken de compote meteen al een stuk zoeter.

Yvette van Boven Erik van Lokven

Voor 8 scones De compote:

• 350 g rabarber, schoon, zonder harde draden en in stukken van 1½ cm

• 1 sinaasappel, sap

• 100 g rietsuiker

• 250 g aardbeien, de grote in kwartenof gehalveerd De scones:

• 400 g (spelt)bloem

• 2 tl bakpoeder

• ¼ tl zout

• 100 g suiker, plus extra om te strooien

• 150 g koude boter, in kleine blokjes

• 125 ml karnemelk

• 125 ml crème fraîche

• 1 ei

• 1 eidooier, losgeklopt met 3 druppels water De kardemomroom:

• 150 ml slagroom

• 100 ml crème fraîche

• 3 peulen kardemom, de zaadjes fijngemalen in een vijzel Bereidingstijd: 45 min. Bakken: 15 min. Kcal.: 500 p.s.

Breng voor de compote de rabarber met het sinaasappelsap en de suiker aan de kook. Roer tot de suiker is opgelost en de rabarber breekt. Voeg de aardbeien toe en laat nog 2 min. zacht koken. Draai het vuur uit en laat afkoelen.

Verwarm de oven voor op 180 °C. Meng alle droge ingrediënten voor de scones goed. Kneed met koele handen de boter erdoor en wrijf snel tot grove kruimels.

Klop in een kannetje de karnemelk, crème fraîche en het ei los en giet het bij het deeg. Kneed nu heel snel tot een samenhangende bol. Voeg eventueel wat bloem toe als het te nat is of wat karnemelk als het te droog is. Wees heel zuinig: een paar druppels kan al genoeg zijn. Kneed vooral niet te lang, je mag nog stukjes boter zien zitten.

Vorm een bal van het deeg en druk deze uit tot een platte koek van ca. 2 cm dik. Steek met een uitsteekvorm van 6 tot 8 cm doorsnede of een glas de scones uit. Druk de restjes van het deeg weer tot een platte plak van 2 cm en ga zo door tot al het deeg op is.

Besmeer de bovenkant met de eidooier en bestrooi met wat suiker.

Zet de scones iets uit elkaar op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze in ca. 15 min, goudbruin in het midden van de oven.

Klop de slagroom lobbig. Klop de laatste minuut de crème fraîche en de gemalen kardemom erdoor.

Serveer de scones doormidden gesneden gevuld met een flinke lepel kardemomroom en compote.

Styling: Nanouk Souren van Ramshorst, Lizzy Plug. Jéla Peeters (ass.). Foodstyling: Jessica Lek. Productie, illustraties en receptuur: Studio Van Boven, Charlot van Scheijen (ass.).