Luxe shortbread met witte chocola

Met deze lekkere koekjes maak je íedereen blij. Want wie houdt er nu niet van shortbread?

Victor de Launay Eric van Lokven

Voor 15 dubbelkoekjes Shortbreadcookies

• 110 g roomboter, kamertemperatuur

• 60 ml extra vierge olijfolie

• 50 g kristalsuiker

• 1 tl vanille-extract

• snuf zout

• 270 g bloem

• 95 g poedersuiker

• 30 g maizena Vulling

• 125 ml slagroom

• 15 g munt, blaadjes (optioneel)

• 1 tl vanille-extract

• 175 g witte chocolade, gehakt

• frambozenjam Verder nodig

• plasticfolie

• bakpapier

• spuitzak Bereidingstijd: 25 min. Wachttijd: 2 uur. Oventijd: 20 min.

Kcal: 297 p.st.

Zo maak je shortbread:

Mix voor het koekdeeg de roomboter glad met de olie, kristalsuiker, vanille en een snuf zout. Meng de bloem met de poedersuiker en de maizena. Voeg het bloemmengsel toe aan het botermengsel en meng kort tot een ­samenhangend deeg. Leg een dubbele strook plasticfolie op het aanrecht, verdeel het deeg in het midden in een lange worst en rol met de plasticfolie op tot een lange rol. Laat deze minstens 2 uur opstijven in de koeling. Breng intussen voor de vulling de slagroom aan de kook met de muntblaadjes, de vanille en een snuf zout. Doe de gehakte chocolade in een kom. Zeef het hete roommengsel boven de kom en roer tot de chocolade is ­gesmolten. Doe het chocolademengsel in een spuitzak en laat minstens 2 uur opstijven in de ­koeling. Verwarm de oven voor op 165 °C. Snijd de deegrol in plakjes van ½ cm dik, verwijder het plastic en leg de koekjes op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak ze in 15-20 min. lichtbruin en ­krokant en laat volledig afkoelen. Spuit een ring chocoladecrème op de helft van de koekjes, laat het midden vrij. Schep in elke ring 1 tl frambozenjam en dek ze af met de rest van de koekjes.

Styling: Cyn Ferdinandus | Receptuur: Victor de Launay (cheesecake, meringuetaartjes, shortbread), Yvonne Jimmink (donuts)