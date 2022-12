Luxe wentelteefjes met amarettoroom

Deze chique wentelteefjes bakken we met het Italiaanse feestbrood panettone. Met kerststol kan het ook hoor. Die laatste absorbeert iets minder ei en melk, maar het principe is hetzelfde.

Yvette van Boven Jan Luijk

Voor 4 personen • 120 g mascarpone

• 1-2 el amaretto

• 3 eieren

• 250 ml melk

• 300 g panettone, in 8 gelijke plakken

• 60 g boter

• scheutje milde olijfolie Bereidingstijd: 15 min. Kcal: 630 p.p.

Zo maak je wentelteefjes:

Meng voor de amarettoroom de mascarpone met de amaretto. Bewaar in de koelkast tot je het gaat serveren. Klop de eieren met de melk los in een ondiepe schaal. Week de plakken panettone zo’n 40 sec. per kant in het eimengsel. Verhit de helft van de boter met een klein beetje olie (tegen het verbranden van de boter) in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Bak de plakken panettone ca. 1 min. per kant goudbruin. Houd de gebakken exemplaren warm onder aluminiumfolie of in een oven van 100 °C. Serveer de chique wentelteefjes met de amarettoroom.

Assistent fotografie: Roxanne van Weerden | Styling: Nanouk Souren - Van Ramshorst | Assistent styling: Sita Harlaar | Foodstyling: Noor Boers | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen