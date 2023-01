Maak kans op het boek ‘Aziatische bowls & bouillons’ van Pippa Middlehurst

Bouillon is bezig aan een revival. Steeds meer voedingsdeskundigen erkennen de vele gezondheidsvoordelen van bouillon en promoten dat ook: van bouillondiëten tot -cleanses. Met name bone broth – bouillon getrokken uit runderbotten of kippenkarkassen, maar ook uit visgraten – blijken immuunboosters. Dat is te danken aan de belangrijke vitaminen en mineralen die uit het merg en bindweefsel vrijkomen. Denk aan ijzer, magnesium, fosfor en zink: krachtvoer voor je weerstand. De stofjes in bouillon zouden je gewrichten smeren, je bindweefsel verstevigen, en: it heals and seals the gut. Je kunt het zelfs als beauty-elixer gebruiken: het stofje glycine draagt bij aan een stralende, gladde huid en voorkomt het splijten van haren en nagels. Zet die pan maar op het vuur!

