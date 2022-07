Maak zelf deze campari sunshine-ijsjes in alle kleuren van de regenboog

Dit heb je nodig voor de campari sunshine-ijsjes: • 3 sinaasappelen

• 9 el poedersuiker

• 2 rode grapefruits

• ½ ananas (ca. 300 g), schoongemaakt

• 60 ml Campari Extra

• ijslollyvorm voor 8 ijsjes

• 8 ijsstokjes Bereiden: 45 min. Vriezen: 6 uur

Zo maak je de campari sunshine-ijsjes

Schil de sinaasappels dik zodat het buitenste, witte velletje meekomt, snijd de partjes tussen de vliesjes uit en vang ook het sap op. Pureer het sinaasappelvruchtvlees en -sap met 3 eetlepels poedersuiker. Pak een nieuw bakje en doe hetzelfde met de grapefruits en pureer daarna in een ander bakje ook het ananasvruchtvlees met 3 eetlepels poedersuiker. Zet alle purees in de koeling, dan bevriezen ze gemakkelijker. Vul de ijslollyvormpjes zoals je zelf wilt. Laat wel telkens een laagje een halfuur aanvriezen, voordat je het volgende laagje erop giet. Meng de Campari door bijvoorbeeld het sinaasappelsap, en meng de helft van de grapefruitpuree bijvoorbeeld met de helft van de ananaspuree. Laat, nadat de ijslollyvormpjes helemaal gevuld zijn, de ijsjes nog een halfuur vriezen tot het bovenste laagje steviger is geworden. Steek tot slot de stokjes erin tot ze voor de helft uitsteken. Zet nog 4-6 uur of een nachtje in de vriezer om helemaal hard te worden.

Tip Liever geen alcohol? Vervang de campari dan door de rode alcoholvrije Crodino Rosso. Of gebruik cranberry- of granaatappelsap.

Fotografie: Eric van Lokven