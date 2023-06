Mag je courgette ook rauw eten?

Meestal grillen, koken of bakken we courgette voordat we het in onze maaltijden verwerken. Daardoor denken veel mensen onterecht dat courgette niet rauw te eten is. Het tegenovergestelde is waar: het rauw eten van courgette is hartstikke gezond, en zelfs gezonder dan wanneer je de groente verhit.

Courgette goed voor lever, hersenen en hart

De voedzame stoffen in courgette blijven namelijk beter bewaard wanneer je de groente rauw serveert. De vitamines en mineralen die je in courgette tegenkomt zijn vitamine A, B1, B2, B6, B11, C en kalium. Een hele mondvol! Courgettes zijn daarmee onder andere goed voor je lever, hersenen en hart. Ze bevatten daarnaast een hoop vezels. Eet ook de schil van courgette, want daarin bevinden zich de meeste voedingsstoffen.

Qua smaak verschillen rauwe en verhitte courgette niet zo gek veel van elkaar. Rauwe courgette heeft een iets sterkere smaak. Desalniettemin blijft de smaak neutraal en verfrissend, waar courgette zo geliefd om is. Zelf courgette gekweekt? Wees dan alert op een bittere smaak; dit kan betekenen dat de courgette giftig is.

Hoe eet je rauwe courgette?

Hoe eet je rauwe courgette dan? Nou, bijvoorbeeld zo:

Maak een salade op basis van ‘courgetti’: dunne sliertjes van courgette. Courgetti kun je in vrijwel iedere supermarkt kant-en-klaar kopen, maar je maakt het ook eenvoudig zelf met behulp van een spiraalsnijder.

Bereid voor een feestje koude courgetterolletjes met roomkaas, tuinkers, gedroogde tomaatjes en serranoham als vulling. Ook lekker én vega: courgetterolletjes met pijnboompitten, tomaatjes, mozzarella en pesto.

Een gezonde variant op carpaccio: courgettecarpaccio. Snijd hiervoor courgette met een dunschiller in plakjes en leg ze sierlijk op een bord. Besprenkel met olijfolie en citroensap en geef het extra smaak met zout en peper en parmezaanse kaas.

