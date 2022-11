Makkelijk maar tóch hemels: kaneelcrème met appelcrumble

Doe vervolgens de boter, suiker, vanillesuiker en bloem in een kom en meng dit met elkaar totdat er kruimels ontstaan. Spreid dit vervolgens uit op een met bakpapier beklede bakplaat en bak het in ongeveer 15 minuten goudbruin.

Meng nu de ingrediënten voor de room in een kom en verdeel dit over 4 dessertglazen. Meng de compote en de crumble ook met elkaar en giet het over de room in de glazen. Garneer het met wat kaneel of noten en je bent klaar!