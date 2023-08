Makreel uit de oven met kruidige salade

Vette vis is goed voor je én lekker. De frisse kruidensalade is de ideale disgenoot voor de makreel.

Valentijn Dirks Saskia Lelieveld

Voor 4 personen • 4 makrelen, kop eraan en buikholte schoongemaakt

• 2 citroenen, gesneden in dunne plakjes

• 4 takjes munt

• 3 el olijfolie

• 120 g gemengde kruiden zoals peterselie, (Thaise) basilicum, munt, koriander, dille

• 250 g cherrytomaten, gehalveerd

• 150 g snoepkomkommer, zaadlijsten verwijderd en gesneden in dunne boogjes Limoengemberdressing

• rasp en sap van 2 limoenen

• halve duimlengte gember, fijn geraspt

• 2 tenen knoflook, fijn geraspt

• 2 el honing

• 2 el vissaus

• 2 tl sesamolie

• 4 el olijfolie Bereiden: 30 min. Kcal: ca. 950 p.p.

Verwarm de oven voor op 220 ºC. Dep de makrelen droog met keukenpapier, leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en maak 3 diagonale snedes aan de bovenzijde van de vis. Bestrooi de binnen- en buitenkant van de makrelen met zout en peper en doe de plakjes citroen in de buikholte en de snedes. Stop 1 takje munt in de buikholte van iedere vis en besprenkel met 3 el olijfolie. Zet in de oven voor 20-25 min. of tot gaar en goudbruin aan de bovenkant.

Maak ondertussen de dressing door alle ingrediënten behalve de olijfolie te combineren in een kom. Klop met een garde langzaam de olijfolie erdoor en zet apart.

Combineer de gemengde kruiden met de cherrytomaten en snoepkomkommers en maak aan met een deel van de dressing. Serveer de makrelen met de overgebleven dressing en de kruidensalade.

Een glas vol

Schenk de saladedressing in een glas. Handig in gebruik en ieder kan het naar smaak toevoegen.

