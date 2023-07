Met de draaikolktruc maak je perfecte roereieren

Want wat blijkt? Door een zogeheten draaikolkje te creëren in je pannetje kun je het perfecte roerei maken.

Handig stappenplan

Nu vraag je je natuurlijk af: hoe kan ik zo’n draaikolkje maken? Het fijne is dat je hier geen ingewikkelde keukenapparatuur voor nodig hebt; twee pannetjes is meer dan genoeg. Wij leggen je stap voor stap uit hoe je te werk moet gaan:

Breng een pan met gezouten water aan de kook

Breek de eieren in een aparte kom en roer deze ongeveer dertig seconden krachtig door elkaar

Roer nu het kokende water in de pan met de klok mee, totdat er een draaikolk ontstaat

Giet de losgeklopte eieren hier in en doe een deksel op de pan. Laat ze ongeveer twintig seconden zitten en haal de eieren met een zeef eruit

Extra tip: vind je de roereieren iets te waterig? Dan kun je ze droogdeppen met keukenpapier.

Eitje pocheren

En nu je toch zo lekker met eieren in de weer bent... Wist je dat het eigenlijk ook heel makkelijk is om een eitje te pocheren? In deze video delen we een handig trucje daarvoor!

Bron: Freundin