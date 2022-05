Dit heb je nodig voor de ijssandwiches: Voor het koekjesdeeg

• 180 g zachte boter

• 120 g basterdsuiker

• rasp van ½ (bio) citroen of 1 tl vanille-extract

• 250 g bloem

• 1 tl bakpoeder

• 100 g pure chocolade of pistaches, grof gehakt + extra 50 g pure chocolade of pistaches voor erop Voor de vulling

• 1½ liter ijs Voor de garnering

• 1 el strooisel per ijssandwich (gehakte chocolade, nootjes, gevriesdroogd fruit of taartsprinkels) Extra

• deegroller

• bakplaat

• bakpapier

• ijsbollenlepel Bereiden: 50 min. Wachten: 30 min.

Zo maak je de ijssandwiches

Mix de boter met de suiker, een snuf zout, de citroenrasp of vanille-extract tot de suiker ­helemaal is opgelost en het lekker romig is. Zeef bloem en bakpoeder boven de kom. Kneed zo kort mogelijk tot een net samenhangend deeg en meng ook de grof gehakte chocolade of pistaches mee.

Door het deeg heel kort te ­kneden, worden de koekjes straks lekker bros. Vorm er op een vel bakpapier een rol van (41 cm breed, 2 tot 5 cm dik). Rol de ‘deegworst’ in het ­bakpapier en draai de uiteinden dicht. Laat een halfuur rusten in de koelkast.

Verwarm ondertussen de oven voor op 170 °C. Snijd plakjes van 4 tot 5 mm dikte van het deeg en leg ze met wat tussenruimte op een met bakpapier beklede bakplaat. Hak de extra 50 g chocolade of nootjes grof, ­verdeel over de koekjes en druk iets aan. Bak de ­koekjes in circa 15 minuten goudgeel en gaar. Laat ze buiten de oven op een rooster ­helemaal afkoelen.

Zet voor het serveren de gekozen strooisels klaar in schaaltjes om te dippen en haal het ijs uit de vriezer. Schep een flinke bol ijs op een koekje en dek af met een tweede koek. Druk iets platter tot het ijs bijna net zo groot is als de koeken en rol door het gekozen strooisel.

Serveer direct. Feest!