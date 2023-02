Met deze geniale TikTok-hack snijd je binnen 30 seconden een ui

TikTok is al lang geen platform meer met alleen dansfilmpjes. Het socialmediakanaal is inmiddels een plek waar handige lifehacks en fijne alledaagse tips voorbijkomen. Deze variëren van schoonmaaktips tot keukenhacks. In die laatste categorie gaat er nu een video viraal.

Ui snijden

Ook altijd last van tranen in je ogen bij het snijden van een ui? Hoe langer de klus duurt, hoe meer tranen er lijken op te wellen. De hack die nu viraal gaat op TikTok zorgt ervoor dat je de groente binnen 30 seconden snijdt, waardoor tranen verleden tijd zijn.

De man achter het TikTok-account @casa_tips deelt regelmatig keukentips en het is dan ook zijn filmpje dat al zo vaak is bekeken. In de video legt hij uit dat je niet meer nodig hebt dan een snijplank, een vork en een dunschiller. Hoewel het in de video niet te zien is, sneed de kok eerst de uiteinden van de ui af en verwijderde het velletje. Vervolgens steekt hij de vork in de ui voor houvast en gaat hij in razend tempo met de dunschiller eroverheen. Het resultaat? Dunne uienringen die het perfect doen in al je gerechten.

De reacties spreken boekdelen: duizenden gebruikers van het platform reageren dat deze hack hun leven een stuk eenvoudiger gaat maken en dat ze de kok van het filmpje dankbaar zijn voor het delen. Benieuwd hoe hij het doet? Bekijk de TikTok hieronder:

Met de snelle bewegingen van de dunschiller wil je snijplank nog wel eens verschuiven. Bekijk in onderstaande video hoe je dit voorkomt.

Bron: TikTok