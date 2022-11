Met deze slimme truc krijg je ’s ochtends meteen een portie groenten binnen

Koolhydraten vervangen met bloemkool was jarenlang een trend. Van een bloemkoolpizzabodem tot bloemkoolrijst en bloemkoolpasta: de witte koolsoort werd opeens overal geserveerd. Hoewel lang niet iedereen fan is, blijkt het een simpele manier om minder koolhydraten en meer groenten binnen te krijgen. Ook in je ontbijtje.

Havermout hack

Veel Nederlanders ontbijten ’s ochtends met zoetigheid en dat is natuurlijk erg lekker. Uit onderzoek blijkt dat groenten als ontbijt behoorlijk gezond zijn, al is het maar om aan je dagelijkse aanbevolen portie te komen. Wil je vasthouden aan dat zoete begin van de dag en tegelijkertijd je favoriete havermoutontbijt nóg gezonder maken? Dan is bloemkool je antwoord.

Vervang een kwart, de helft of zoveel als je zelf wilt van de havermout voor bloemkool in rijstvorm en voilà: je krijgt direct een portie groenten binnen aan het begin van je dag. Je kunt bloemkoolrijst kopen of een bloemkool raspen en door de pap doen. Doordat geraspte bloemkool dezelfde structuur heeft als havermout, merk je nauwelijks verschil. Ook voor de smaak hoef je het niet te laten: bloemkool neemt jouw favo toppings zoals havermelk en pindakaas net zo goed op als havermout. Fijn om de dag met groenten te beginnen en perfecte voor wie minder koolhydraten wil eten.

Bron: Women’s Health