Met deze tips blijven je keukenmessen vlijmscherp

Dit is hoe je keukenmessen schoonmaakt, bewaart en slijpt.

Schoonmaken

Zo’n vaatwasser is hartstikke handig voor borden en glazen, maar de hitte en de agressieve chemicaliën in het afwasblokje zijn funest voor keukenmessen. Hierdoor worden messen bot en ontstaan er roestplekken. Wanneer je messen ouderwets met de hand wast, gaan ze een stuk langer mee. Als je eigenwijs bent en ze toch in de vaatwasser stopt (of gewoon ontzettend veel haast hebt) dan kun je ze het beste in de bovenste lade leggen, omdat het daar minder warm is.

Verder is het belangrijk om het mes tijdens gebruik regelmatig onder de kraan af te spoelen, zodat eventuele zuren uit je voedsel het niet kunnen beschadigen. Keukenmessen met een houten greep hebben extra onderhoud nodig. Door het hout in te oliën met lijnzaadolie of bijenwas zorg je ervoor dat het mooi en stevig blijft.

Bewaren

Bewaar jij je messen in de keukenlade? Ren dan als de wiedeweer naar de kookwinkel om een messenblok of een magneetstrip te halen. Als messen in de lade tegen elkaar botsen, slijten ze een stuk sneller. Het is ook simpelweg gevaarlijk om de messen los in een lade te bewaren. Als je iets zoekt tussen de rommel, kun je jezelf al snel snijden.

Keukenmessen slijpen

Messen moet je ongeveer één keer per maand slijpen. Wacht zeker niet te lang: hoe botter het mes, hoe meer staal je moet wegslijpen om het weer scherp te krijgen. Meestal merk je vanzelf dat een mes geslepen moet worden. Wanneer een mes minder goed snijdt of wanneer je een afgeronde, botte punt ziet, weet je dat het tijd is om het mes te slijpen. Je kunt dit overigens ook testen met de tomatentest. Als je niet soepel door de schil van een tomaat kan snijden, is het tijd om te slijpen.

Wanneer je dure messen hebt, kun je ze laten slijpen bij een professionele messenslijperij. Er zijn ook een hoop tools om het zelf te doen, zoals keramische schijven, een aanzetstaal of een diamantstaal. Lees voor gebruik nauwkeurig de instructies en zoek voor de zekerheid een tutorial op via YouTube.

Snijplank

Tot slot is het belangrijk om altijd te snijden op zachte ondergronden als houten of kunststoffen snijplanken. Harde materialen als ijzer, steen of glas maken je mes bot.

Je altijd afgevraagd hoe die televisiekoks een ui zo gelijkmatig kleinsnijden? We doen het in deze video voor, dan waan jij je vanaf nu de nieuwe Jamie Oliver:

Bron: Culy, Libelle.be, Knives and tools