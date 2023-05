Met dit simpele trucje maak je razendsnel ijsblokjes

Dé truc om snel ijsblokjes te maken is namelijk kokend water te gebruiken. Hoewel het gek klinkt, is dit echt de manier om binnen korte tijd een heerlijke verkoelende drank mét ijsblokjes te kunnen serveren.

Kokend water voor ijsblokjes

Hoe warmer het water dat je in de ijsblokjes vorm doet, hoe sneller het zal bevriezen. Giet water dat net van de kook af is in de vorm, schuif het bakje voorzichtig in de vriezer en je zult verbaasd zijn van de snelheid.

Zo maak je snel ijsblokjes

Vul je het bakje met koud dan vormt zich tijdens het bevriezen een ijslaagje langs de wand van de ijsblokjesvorm. Dat werkt in feite isolerend, waardoor het verder afkoelen van het water wordt afgeremd. Bij heet of kokend water gebeurt dit niet.

Het Mpemba-effect

Deze manier heeft ook een naam: het Mpemba-effect. Het is de waarneming dat een vloeistof die heet is, sneller kan bevriezen dan dezelfde vloeistof die koud is, onder gelijke omstandigheden. Er zijn allerlei wetenschappelijke theorieën over hoe dat kan, maar dat is minder belangrijk.

Mooie ijsblokjes

Het is een kwestie van gewoon ervaren. Nóg een voordeel van ijsblokjes maken met kokend water is dat de ijsblokjes er mooier uitzien. Ze blijven op deze manier namelijk doorzichtig, in plaats van wit en mat.

Bron: Metro België