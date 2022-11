Milde curry met zoete aardappel en bloemkool

• 1 el zonnebloemolie of andere neutrale olie

• 1 ui, gesnipperd

• 2 tenen knoflook, fijngeraspt

• 1 duimlengte gember, geschild en fijngehakt

• 2 el Mild Curry-pasta (Patak’s)

• 1 klein blikje tomatenpuree

• 500 g zoete aardappel, geschild en in blokjes

• 1 blik (400 ml) kokosmelk

• 1 bloemkool, in roosjes

• 200 g gewassen spinazie

• 400 g zilvervlies- of basmatirijst voor erbij

• het sap van 1 limoen of citroen

• zeezout en versgemalen peper

• 250 g Griekse yoghurt

• 15 g koriander

Bereidingstijd: 40 min. Kcal: 810 p.p.