Millionaire shortbread met red velvet fudge

Dit heb je nodig Voor het shortbread • 200 g boter, op kamertemperatuur • 100 g basterdsuiker, wit of licht • 1 tl vanille-extract • 300 g bloem Voor de notenlaag • 300 g noten (gemengde, of pecan met zonnepitten, pijnboompitten en pepita’s) • paar druppels olijfolie • 75 g water • 150 g basterdsuiker • 75 g boter • 90 ml slagroom Voor de fudge • 1 blikje gecondenseerde melk (à 397 g) • het merg van 1 vanillepeul • 30 g boter • 500 g witte chocolade, in stukjes • dieprode kleurstof • poedersuiker of rode-bietenpoeder Extra • plasticfolie • bakvorm van ca. 20x25 cm, bekleed met bakpapier - ook de randen en hoeken • pan met dikke bodem

Begin met het shortbread: mix de boter met de suiker bleek en luchtig. Mix er een snuf zout en het vanille door. Kneed kort de bloem erdoor, tot alles gemengd is. Vorm er een platte schijf van en leg deze ingepakt in plasticfolie een uur in de koelkast. Verwarm de oven voor op 180 °C. Bekleed de bakvorm met het deeg uit de koelkast, een laag van circa 1 cm dik. Druk iets aan tot in de hoekjes en prik de bodem her en der in met een vork. Bak de koek 5 minuten in de oven en verlaag dan de temperatuur naar 150 °C. Bak nog 15-20 minuten tot een lichte koek. Laat ’m in de vorm afkoelen.

Maak dan de notenlaag: rooster de noten licht en knapperig in een droge grote koekenpan en schud ze daarna op een groot bord. Hussel om met enkele druppels olijfolie en een snuf zout. Veeg de koeken­pan schoon met een keukenpapiertje en doe er het water in en de suiker. Laat op laag vuur (zonder te roeren!) eerst de suiker oplossen. Voeg nog wat water toe als de suiker nog niet is opgelost. Voeg de boter in klonten toe aan de suikerstroop en zet het vuur dan middelhoog. Laat het mengsel borrelen en heter worden tot het gekarameliseerd en ­goudkleurig is. Voeg dan voorzichtig de slagroom toe (pas op voor hete spetters). Roer snel de noten door de karamel en spreid met een siliconen of houten spatel de notenkaramel over de hele shortbreadbodem in de vorm. Laat samen in de vorm afkoelen – hier gaat straks de fudge overheen.

Maak tot slot de fudge: verwarm in een pan met dikke bodem op zacht vuur de gecondenseerde melk met het vanillemerg en de boter. Roer daarbij goed over de bodem, want het brandt gemakkelijk aan. Haal van het vuur zodra alles heet is en smelt de witte chocolade erin. Breng de fudge op kleur met steeds een klein beetje kleurstof. Spatel de red velvet fudge op de noten-karamellaag en strijk glad. Laat in circa 2 uur of een nachtje in de koelkast opstijven. Serveer in repen of blokken, bestoven met poedersuiker of rode-bietenpoeder.

Bereidingstijd: 1½ uur Wachttijd: 3 uur

Tip: Deeg over? Bak er dan koekjes van: rol het deeg uit op bakpapier tot 1 cm dik, en steek er vormpjes uit. Prik het deeg in met een vork en bak af volgens ’t recept voor de bodem.

Millionaire shortbread met red velvet fudge Beeld Libelle

Bron: XXX