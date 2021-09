Mjam! Zó bak je een heerlijk glutenvrij amandel-bananenbrood

Deze amandel-bananenbrood is naast superlekker, ook heel makkelijk om te maken en ideaal als gezond ontbijt of tussendoortje.

Ingrediënten

2 bananen

80 gram honing, ahornsiroop of maple syrup

80 milliliter amandel- of havermelk

125 gram amandelpasta (of amandelboter)

1 theelepel vanille-extract

270 gram amandelmeel

1/2 theelepel zout

1/2 theelepel bakpoeder

Chocolade chunks

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Prak de bananen tot een papje en voeg hier de amandelpasta, honing, vanille en melk aan toe. Meng alles goed door elkaar tot het een egaal mengsel. Voeg vervolgens de bloem, bakpoeder en zout toe. Mix het opnieuw goed door elkaar. Schep het mengsel in een met bakpapier beklede bakvorm en strooi er wat chocolade chunks overheen. Meng ze er met een lepel door het beslag. Bak het amandel bananenbrood in 25 à 30 minuten goudbruin. Laat het brood vervolgens even afkoelen en geniet!

Bewaren

Je kunt het bananenbrood maximaal drie dagen bewaren in een luchtdichte bak. In de koelkast is het brood iets langer goed, namelijk acht dagen. Slimme tip: je kunt het mengsel ook in kleine muffinvormpjes bakken. Zo kun je ze makkelijker meenemen of uitdelen en kun je de muffins tot drie maanden in de vriezer bewaren.

Bekijk de video hieronder om te zien hoe je het amandelbrood precies maakt:

Bron: Instagram.