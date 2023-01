Mmm... maak zelf deze mini-donuts met notenkaramel

Gluten- en ­lactosevrij

Yvonne Jimmink Eric van Lokven

Voor 12 mini-donuts • 200 g kastanjemeel, gezeefd

• 100 g basterdsuiker (licht of bruin)

• 2 tl bakpoeder

• 1 tl vanille-essence

• 125 ml plantaardige melk

• 2 eieren (M)

• 50 ml plantaardige olie

• snuf zout Glazuur & garnering

• 100 g lichte honing (of suiker)

• 75 g walnoten, gehakt

• 100 g poedersuiker

• snuf kaneel Verder nodig

• baktray voor 12 donuts van 7-8 cm, ingevet

• snijplank met stuk bakpapier erop

• siliconen spatel Bereidingstijd: 35 min. Oventijd: 25-30 min.

Kcal: 223 p.st.

Verwarm de oven voor op 175 °C. Roer voor de donuts alle ingrediënten in een ruime kom met een garde tot een dik lopend beslag. Vul de holtes van de baktray tot een ­kleine cm onder de rand en bak de ­donuts in circa 15 min. goudbruin en gaar. Controleer met een satéprikker, deze moet er schoon uitkomen. Bak ­anders iets langer. Laat de donuts na het bakken 5 min. rusten in de vorm en haal ze er dan uit om verder af te koelen. Breng intussen voor het glazuur 75 g van de honing aan de kook in een koekenpan met dikke bodem en laat bubbelen. Als de honing donkerder kleurt (karamel­liseert) mag de pan van het vuur en kun je de walnoten erdoor roeren met de ­siliconen spatel. Giet het mengsel direct uit over snijplank met bakpapier en spreid uit met de spatel. Laat de notenkaramel helemaal afkoelen en hard worden en hak dan in stukjes. Bewaar in een luchtdicht ­afgesloten bakje tot gebruik. Roer de poedersuiker en een snuf kaneel door de rest van de honing en glazuur de donuts hiermee. Bestrooi de geglazuurde donuts met de notenkaramel.

Feestje Net kleine ­gebakjes, met een glanzend laagje ­honingglazuur en ­stukjes gekaramelliseerde ­walnoot.

Styling: Cyn Ferdinandus | Receptuur: Victor de Launay (cheesecake, meringuetaartjes, shortbread), Yvonne Jimmink (donuts)