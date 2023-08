Mocktail met zomerfruit

Je hebt geen alcohol nodig om een heerlijke cocktail te maken. Deze mocktails met watermeloen en aardbeien zijn een feestje op zich.

Valentijn Dirks Saskia Lelieveld

Voor 4 personen • 3 stengels citroengras, buitenste harde bladeren verwijderd en gesneden in dunne ringen

• sap van 8 limoenen

• 100 g suiker

• 50 g Thaise basilicum, blaadjes geplukt + meer voor garnering

• snuf zout

• 800 ml water Voor erbij

• 1 zak ijsblokjes

• halve watermeloen gesneden in stukken

• 125 g aardbeien, kroontje eraf en gehalveerd Bereiden: 30 min. Kcal: 260 p.p.

Meng alle ingrediënten voor de mocktail in een blender of in een hoog bakje met een staafmixer. Zeef door een fijne zeef. Voeg eventueel meer water toe als het te zoet is.

Serveer in glazen met ijs samen met de gesneden watermeloen en aardbeien.

Garneer met de overgehouden Thaise basilicum.

Voorpret met ’n rietje

De leukste start van de brunch: een welkomstmocktail. Basilicum en citroengras zorgen voor kleur op tafel.

Styling: Annemieke Paarlberg | M.m.v.: Arket, H&M, elandenvanderhelst.nl (servies), Zara Home (tafelkleed), Fermob (stoelen), Kwantum (kussens en mandjes)