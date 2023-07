Moet je nieuwe pannen kopen als je overstapt van gas naar inductie?

En nieuwe kookplaat kan al even een investering zijn, maar als je ook nog eens nieuwe pannen nodig hebt, lopen de kosten al helemaal op. In welke gevallen is dat zo?

Van gas naar inductie: nieuwe pannen nodig?

In de meeste situaties stappen mensen over van koken op gas naar koken op inductie. Deze laatste vorm is namelijk duurzamer en energiebesparend, waardoor het niet alleen fijn voor je portemonnee is maar ook voor het milieu. Maak je deze overstap, dan is het slim om je pannen te controleren. Inductie verwarmt pannen met behulp van magneten, waardoor enkel pannen met een metalen bodem geschikt zijn. Gelukkig hebben de meeste pannen wel zo’n bodem en is een pan zonder metalen bodem eerder een uitzondering. Gebruik je toch een pan zonder metalen bodem op inductie, dan is dat niet per se gevaarlijk; het zorgt er alleen voor dat je eten niet wordt verwarmd.

Hoe je ontdekt of jouw pannenset een magnetische bodem heeft? Dat wordt altijd vermeld op de verpakking en onderkant van de pan, maar als deze niet meer zichtbaar is kun je ook een handige test uitvoeren. Hou je een magneet aan de onderkant van de pan en blijft deze plakken, dan weet je dat het goed zit.

Van inductie of elektrisch naar gas

Andersom komt de verandering minder vaak voor. Kies je toch voor de overstap van inductie of elektrisch koken naar gas? Dan is dat voor je pannen in elk geval geen probleem: alle pannen zijn namelijk geschikt voor gasfornuizen. Houd er wel rekening mee dat de overheid alle huishoudens van het gas af wil; de deadline staat nu voor 2050. Schaf je nu een nieuw gasfornuis aan, dan kun je hier dus ‘maar’ 27 jaar gebruik van maken.

Bron: Max Vandaag, RTL Nieuws