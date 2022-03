Move over havermelk: aardappelmelk is momenteel je-van-het

Aardappelmelk is milieuvriendelijker dan havermelk en gezonder dan sojamelk.

Verschillende varianten

Het Zweedse bedrijf Veg of Lund heeft het merk DUG geïntroduceerd: een romig, vegan en plantaardig drankje op basis van aardappelen. Momenteel zijn er drie verschillende varianten verkrijgbaar: original, barista en ongezoet. Hoe de melk wordt gemaakt is beroepsgeheim, maar het komt erop neer dat je een aardappel emulgeert met koolzaadolie. Dit houdt in dat je twee stoffen mengt die normaal gesproken niet of moeilijk mengbaar zijn.

CO2-vriendelijk

Het grote voordeel van aardappelmelk? Het is beter voor de planeet, omdat het kweken van aardappelen veel CO2-vriendelijker is dan de melkveehouderij. Het is zelfs milieuvriendelijker dan andere plantaardige alternatieven. Zo heb je voor aardappelen minder dan de helft aan land nodig dan voor dezelfde hoeveelheid haver en er is 56 keer minder water nodig dan voor amandelmelk.

Gezondheidsvoordelen

Dat is nog niet alles, want aan aardappelmelk kleven diverse gezondheidsvoordelen. Aardappelmelk bevat geen lactose, noten of gluten en is arm aan suikers en verzadigde vetten. Verder zit er in dit drankje calcium, vitamine D en foliumzuur.

Bestellen

Naar verluidt smaakt DUG niet naar aardappel en kun je er een prima cappuccino met schuimlaag van maken. Klein minpuntje: de distributie staat momenteel nog in de kinderschoenen. Via de website houd je in de gaten wanneer ze de melk ook verzenden naar Nederland en wanneer het in de schappen ligt.

Bron: HLN