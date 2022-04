‘n Plaatje: Cakeroll met blauwe bessen en rozenblaadjes

Dit heb je nodig voor de cakeroll Ingrediënten:

• 4 eieren

• 120 gram fijne kristalsuiker

• 100 gram bloem

• 30 gram maïzena

• 1 potje Rose Petals Jam van Oil & Vinegar

• 200 milliliter slagroom

• 100 milliliter lemon curd

• 2 eetlepels Limoncello Vinegar van Oil & Vinegar

• 100 gram blauwe bessen

• Rozenblaadjes

Bereiding

Klop in een kom de eieren en suiker enkele minuten tot het luchtig en flink in volume toegenomen is. Voeg de bloem en maïzena toe en spatel er voorzichtig doorheen. Bekleed een bakplaat van ongeveer 25 x 35 cm met bakpapier, stort het beslag hierop en verdeel gelijkmatig over het oppervlak. Bak de cake in 12 minuten op 180 °C en dek af zodra je de cake uit de oven haalt.

Laat afkoelen, totdat de cake bijna op kamertemperatuur is.

Leg ondertussen een vel bakpapier op je werkblad en strooi hier wat suiker overheen. Stort de cake van de bakplaat op je vel bakpapier met suiker en verwijder het bakpapier waarop je de cake hebt gebakken.

Voeg 2 eetlepels Limoncello Vinegar toe aan de lemon curd en verdeel over de cake, samen met de Rose Petals Jam en de helft van de slagroom. Verdeel er dan de blauwe bessen over. Rol de cake rustig op met gebruik van het bakpapier en leg de cakerol meteen op een serveerschaal. Decoreer tot slot met de overgebleven slagroom, blauwe bessen en de gedroogde rozenblaadjes.

Eet smakelijk!

Bron: Oil & Vinegar