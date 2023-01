Naar de snackbar? Dít is de gezondste snack om te halen (en dit de ongezondste)

Wij onthullen hier welke twee snacks dat zijn.

De gezondste snack

Diëtist Femke van Liere neemt voor het AD het menu van een snackbar onder loep om te kijken wat de minst schadelijke bestelling is en wat de meest schadelijke bestelling is. Hierbij let ze vooral op het aantal calorieën en de hoeveelheid verzadigde vetten. Volgens Femke is kipsaté zonder saus de beste optie: “Die zit het laagst in calorieën en totale hoeveelheid vet, vooral verzadigd. Dus die komt hier heel gunstig uit. Maar dat komt ook omdat het in dit overzicht niet veel meer dan stukjes kipfilet is, dus zonder saus.” Mocht je nu liever geen vlees eten, dan is de loempia de beste keuze. “De loempia komt ook redelijk uit de test want die heeft vrij weinig verzadigde vetten. Dus dat zou een ‘second best’ kunnen zijn.”

De meest ongezonde snack

Een snack die je beter niet kunt bestellen als je op je lijn wil letten, is Mexicano. “Die heeft 390 calorieën; dat is fors. En daarvan bestaat ook nog eens een flink deel uit verzadigde vetten.” En dat is niet het enige: er zit ook ontzettend veel zout in. Namelijk 7,3 gram, terwijl de dagelijkse aangeraden hoeveelheid 6 gram is. “En daarvan krijg je al meer dan genoeg binnen dankzij je basisvoeding”, aldus Femke. Daarnaast heeft de Mexicano ook nog een lage voedingswaarde met minder eiwitten per gram dan de kipsaté.

Bron: AD