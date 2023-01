Naar deze 4 Instagram-bakkers kun je úren kijken (zonder dik te worden)

Disclaimer:

Heb je nog dingen te doen vanavond? Rond die eerst af. Als je eenmaal in de wondere wereld van Instagram-bakkers wordt gezogen, klauw je je namelijk niet meer zomaar een weg naar buiten. Scrollen op eigen risico.

Cedric Golet (@CedricGolet)

De filmpjes van Cedric zijn om verschillende redenen populair. Niet alleen de creaties van zijn baksels nodigen uit om hele avonden aan te verkwisten, de goedgemutste Fransman zelf is met zijn pretbek ook geen straf om naar te kijken. En zo denken niet alleen wij erover, afgaande op zijn 5,9 miljoen trouwe, hongerige volgers op Instagram. Bij zo goed als elk filmpje ben je ervan verzekerd dat hij óf met een levensgrote bol van het luchtigste deeg ter wereld werkt óf een grandioze hoeveelheid chocolade smelt. Het is lastig om er eentje als favoriet aan te merken, maar deze hebben we wel erg vaak bekeken:

Amaury Guichon (@AmauryGuichon)

Als je brownie zonder zwarte kleerscheuren uit de oven komt, kun je jezelf soms een heel degelijke bakker wanen. Dat gevoel verdwijnt sneller dan de brownie zelf zodra je Amaury Guichon (nog zo’n kundige Fransman) in de keuken bezig ziet. Hij weet het in elkaar flansen van extreem lastige, haast bouwkundige creaties te laten lijken alsof het niets meer is dan een eitje bakken. Scrol je als nieuwkomer door z’n Instagramfeed, dan is je eerste ingeving waarschijnlijk dat hij speelgoedmaker of kunstenaar is. In werkelijkheid is alles wat hij voor het oog van zijn 10,5 miljoen (!) volgers fabriceert eetbaar. In ongeveer honderd procent van de gevallen komt er chocolade aan het productieproces te pas – zoals het hoort. Vaak neemt hij aan het einde van een filmpje een hap uit zijn kunstwerk; het moment waarop je het zoveelste kreetje slaakt. Een recordaantal van zulke gilletjes hadden we bij de (werkende) chocoladekluis die hij creëerde:

Eloise Head (@FitWaffleKitchen)

Wat heel veel recepten van Eloise met elkaar gemeen hebben: Nutella, of andersoortige chocolade. Ze zijn daarnaast zo hufterproof als maar zijn kan. Vaak heb je er maar een handjevol ingrediënten voor nodig, en soms niet eens een oven. Haar baksels hebben inmiddels aan zoveel populariteit gewonnen dat Eloise al meerdere boeken heeft uitgebracht. Maar liefst 1,9 miljoen volgers krijgen dagelijks de lekkerste koekjes, cupcakes, fudges, wentelteefjes, truffels, taarten en cheesecakes voorgeschoteld. Van deze gaan wij – en jij waarschijnlijk ook – behoorlijk watertanden:

Betul Tunc (@TurkuazKitchen)

Ben je een liefhebber van chocoladetoetjes, quiche, goede pasta’s, Michelinsterwaardige noedels en alles daar tussenin? Bij de Turkse Betul kom je aan zowel je zoete als je hartige trekken. Haar filmpjes zijn bijzonder bevredigend om naar te kijken, vinden ook haar overige 6,6 miljoen volgers. Dit ogenschijnlijk simpele recept voor pizza met meer kaas dan je maag ooit van heeft durven dromen, plus stoofvlees, gepekelde ui en radijsjes staat hoog op ons to bake-lijstje:

En nog een bonustip voor je ontbijtje van morgenochtend:

