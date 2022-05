Nee joh! Er zit nauwelijks kaas in een kaassoufflé

Je zou denken dat de kaassoufflé gewoon gesmolten kaas is in een krokant jasje, maar niets is minder waar. Deze populaire snack bestaat soms voor maar zes (!) procent uit echte kaas. Bizar, toch?

Een klein beetje smeltkaas

Keuringsdienst van Waarde zocht uit wat er dan in zit. Na een kleine zoektocht kwamen ze erachter dat in een kaassoufflé smeltkaas zit. Smeltkaas is gesneuvelde en/of afgekeurde kaas dat niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. Al die (afval)restjes worden met water, smeltzout en emulgator gesmolten tot een grote plak, dat verdacht veel lijkt op smeerkaas. Stiekem best duurzaam eigenlijk.

Kaassoufflé vol namaakkaas

In een kaassoufflé zit slechts een klein beetje smeltkaas. Met slechts drie tot vijf gram is het maar een héél klein onderdeel van de snack. Fabrikanten vinden smeltkaas namelijk veel te duur en dus zijn ze zelf op het idee gekomen om de snack verder te vullen met analoge kaas. Hier zit het woordje ‘kaas’ misschien wel in, maar het is haast geen kaas te noemen. Het is namelijk namaakkaas gemaakt van plantaardige vetten, zoals boter en palmvet. Door wat zout en kleur- en smaakstoffen toe te voegen proeft het een beetje naar kaas.

Kaassoufflé zonder kaas

De vloeiende gele vulling van een kaassoufflé bestaat dus uit een mengsel van een klein deel ‘echte’ kaas (zo’n 6 à 9%), maar vooral neppe kaas, boter, zetmeel en smeltzout. Maar aangezien er nog bladerdeeg en wat paneermeel omheen zit, proef je het verschil nauwelijks. Toch word je eigenlijk gewoon voor de gek gehouden. Maar ja, als jij zo’n goudgele envelop lekker vindt is het goed hè.

Bron: Keuringsdienst van Waarde