Nieuw zomerdrankje: deze spicy rosé moet je dit weekend maken

Toe aan een verfrissend drankje? Een zomerse dag vraagt om een lekkere cocktail. De Aperol Spritz is in de zomer populair, maar krijgt nu concurrentie van de spicy rosé. Een drankje waar roséliefhebbers heel blij van worden. Extra fijn: je hebt voor deze cocktail - naast de wijn - maar één extra ingrediënt nodig.

Ingrediënten voor een spicy rosé

Een glas rosé (eventueel alcoholvrije rosé)

Drie ringetjes jalapeño peper

IJsklontjes (als de wijn niet koud genoeg is)

Doe alle ingrediënten in een wijnglas. Wanneer je het drankje vervolgens meteen drinkt, zal de pittige smaak nog niet zo goed te proeven zijn. Wanneer je het even laat intrekken snap je wel waar de naam spicy vandaan komt en wil je de rest van de zomer niets anders. Je kunt het drankje eventueel ook al van tevoren maken, zodat het bij het serveren op zijn best is.

Bron: Tasteofhome.com