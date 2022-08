Nieuwe taarttrend: zó bak je de populaire rainbow crêpe taart

In de hipste koffietentjes en cafés staat-ie inmiddels al op het menu en ook op Instagram, TikTok en Pinterest zie je ‘m om de haverklap voorbijkomen: de rainbow crêpe taart.

Felgekleurde lagen crêpes

Deze regenboogtaart is vooral zo populair vanwege z’n uiterlijk. De felgekleurde lagen crêpes en lichte crème zien er simpelweg gewoon fántastisch uit. Hoewel de naam doet klinken alsof dit gerecht uit Frankrijk komt, is het toch een toetje uit Japan. Op traditionele wijze wordt het bereid met matcha en is-ie normaal gesproken groen van kleur. Maar om ‘m nog een tandje mooier te maken, zijn er tegenwoordig meerdere kleuren in het spel.

Zo maak je de rainbow crêpe taart

Ingrediënten

6 eieren

100 gram boter

150 gram suiker

1 pakje vanillesuiker

400 gram bloem

850 milliliter melk

250 milliliter slagroom

100 gram poedersuiker

700 gram zure room

Voedselkleurstof in drie (rood, geel, blauw) of zes (oranje, groen en paars) kleuren

Het recept

Klop de eieren los in een kom. Voeg boter, suiker, vanillesuiker, bloem en melk toe en meng het geheel goed door elkaar. Verdeel het beslag gelijkmatig over zes kleine kommen en voeg aan elke kom een andere kleurstof toe. Bak met beslag dunne pannenkoeken. Het liefst drie of vier van elke kleur. Maak de crème door slagroom, poedersuiker en zure room met elkaar te mengen. Leg eerst een paarse pannenkoek op een bord of standaard. Besmeer deze met crème en leg de volgende crêpe erop. Smeer hier weer crème op en leg hier vervolgens weer crêpe op. Ga zo door van paars, naar blauw, groen, geel, oranje en eindig met rood. Garneer eventueel met de overgebleven crème en wat sprinkles, bessen of nootjes.

Pannenkoeken of crêpes zijn sowieso altijd een goed idee, want heerlijk en zó gemaakt. Gezinsvlogger Doortje en haar meiden voegen aan hun recept nog een geheim ingrediënt toe, kijk maar:

Bron: Freundin.de