Oeps! Dit zoete broodbeleg kun je beter niet te vaak op je brood smeren

De schoolvakantie is helaas weer (zo goed als) voorbij. Dat betekent dat de broodtrommels weer gevoeld moeten worden. Een boterham met een dikke laag chocoladepasta of een broodje met boter en hagelslag: héérlijk, maar helaas weer niet zo heel gezond.

Zoete broodbeleg

Eet jij graag zoet beleg? Dat kan af en toe natuurlijk best, maar zorg dat je dit beleg niet te vaak eet:

Jam

Vruchtenhagel

Appelstroop

Honing

Hagelslag

Vlokken

Chocoladepasta

Veel suiker op je brood

Waarom juist deze soorten beleg? Deze zoetigheden bevatten vooral veel suikers en weinig andere voedingsstoffen. Kies je bijvoorbeeld voor een broodje met vruchtenhagel? Dan is 14,7 gram van 15 gram van de vruchtenhagel waarmee je je brood belegd suiker. Ter vergelijking: dat zijn 3,5 (!) suikerklontjes. Op één boterham. En dat geldt niet alleen voor vruchtenhagel:

Vruchtenhagel (15 gram): 59 kcal en 14,7 gram suiker

Honing (15 gram): 48 kcal en 12 gram suiker

Vlokken (15 gram): 68 kcal en 10,5 gram suiker

Hagelslag (15 gram): 68 kcal 9,7 gram suiker

Chocoladepasta (20 gram): 114 kcal en 12,2 gram suiker

Appelstroop (20 gram): 56 kcal en 11,6 gram suiker

Jam (20 gram): 50 kcal en 10,2 gram suiker

Twix op je boterham

Stel je (klein)zoon of dochter zou vragen of ze een Twix als lunch mogen eten. Hoe zou je daarop reageren? Waarschijnlijk moet je hard lachen, maar héél gek is die vraag helemaal niet. ⁣Een bammetje met hagelslag is in Nederland hartstikke normaal, maar een Twix op brood, daar kijken we raar van op. Een Instagram post van voedingsdeskundige Lieke de Bever doet je daarom vast en zeker wakker schudden. Zij benadrukt namelijk dat melk hagelslag voornamelijk uit suiker bestaat. “En suiker is een dessert, geen gezond ontbijt", schrijft ze. “Wat hoop ik met deze post te bereiken? Dat we met zijn allen gaan inzien dat een boterham met hagelslag NIET tot onze dagelijkse voeding zou moeten behoren.⁣ Al helemaal niet voor je kind.”

Gezond broodbeleg

Toch graag wat zoets op je brood? Notenpasta en pindakaas van 100% pinda’s zonder toegevoegd zout of suiker passen wel heel goed in een gezond eetpatroon. Daarnaast is groente of fruit natuurlijk altijd een goede keuze. Liever hartig? Ook niet al het hartige beleg is even goed of slecht voor je. Het minst gezond van alle vleeswaren is dit geliefde broodbeleg.

Meer inspiratie nodig? Ook dit beleg is een stuk gezonder dan de hierboven genoemde zoetigheden:

Bron: Diabetesfonds, Voedingscentrum, Instagram