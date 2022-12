Oeps! Zóveel calorieën krijg je binnen bij het kerstdiner

Daily Mail schreef een aantal jaar geleden dat we tijdens de kerst zo'n 6000 (!) calorieën per kerstdag binnenkrijgen. Dat is drie keer het aantal calorieën van een normale dag. Natuurlijk niet zo gek met een uitgebreid ontbijt, veel lekkers tussendoor en een heerlijk kerstdiner.

Aantal calorieën klassiek kerstdiner

Een kerstdiner kun je natuurlijk zo gek maken als je zelf wil, maar om erachter te komen hoeveel calorieën je binnenkrijgt met zo’n feestmaaltijd gaan we uit van een klassiek kerstdiner met een voor-, hoofd- en nagerecht. Oh, en de drankjes niet te vergeten.

Voorgerecht

Een paar klassiekers met kerst:

Garnalencocktail - 224 kcal

Carpaccio (met kaas, dressing en pijnboompitten) - 145 kcal

Kippenragout - 155 kcal

Hoofdgerecht

Gemiddeld gezien zou je voor een hoofdgerecht 1500 calorieën kunnen rekenen. Daar kom je ook al snel aan als je ziet hoeveel je met de volgende gerechten al binnenkrijgt. Let op: dit geldt wel bij één keer opscheppen. Bij een tweede keer opscheppen mag je het aantal calorieën dus zeker keer 1,5 of zelfs 2 doen. Aii....

Gevulde kalkoen - 950 kcal

Gebakken aardappelen - 84 kcal

Stoofpeertjes - 250 kcal

Nagerecht

Een paar voorbeelden:

Crème brûlée - 425 kcal

Chocolademousse - 372 kcal

Tiramisu - 666 kcal

Drankjes

Tijdens het kerstdiner vloeit de alcohol rijkelijk. Een glaasje wijn of bier kan natuurlijk niet geen kwaad, maar drink met mate. Probeer tussendoor misschien eens een kop thee te drinken. Dit scheelt in calorieën én je hebt ook nog eens minder last van een opgeblazen gevoel.

Klein glas rode wijn - 82 kcal

Klein glas witte wijn - 67 kcal

Flesje bier - 135 kcal

Flesje alcoholvrij bier - 78 kcal

Glas frisdrank, bijv. cola: 82 kcal

Snelle rekensom

Met een snelle rekensom kom je bij een compleet driegangendiner met een aantal drankjes al snel rond de 2500 / 3000 calorieën uit. Dat is tegenover de 2000 calorieën die een vrouw per dag nodig heeft, natuurlijk best veel. Helemaal als je tijdens de kerstbrunch al een heleboel croissantjes, (kerst)broodjes en eitjes hebt genuttigd. Maar ach, het is maar één keer per jaar kerst.

