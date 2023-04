Oeps: zoveel calorieën zitten er in 1 klein paaseitje

Schrik niet: uit onderzoek van Hema blijkt dat Nederlanders rond de paasdagen gemiddeld 47 paaseitjes per persoon eten. Dat zijn er nogal wat. Hoeveel calorieën zitten er nu eigenlijk in zo'n overheerlijk paaseitje?

Klein paaseitje

Een klein paaseitje van melk, pure of witte chocolade, van iets meer dan 7 gram per stuk, bevat rond de 40 calorieën. Hetzelfde geldt voor de varianten met pralinévulling. Het beste kun je gaan voor de paaseitjes met karamelvulling, deze bevatten namelijk 34 calorieën.

Groot paasei

Een groter paasei van ongeveer 50 gram bevat maar liefst 276 calorieën. Ook hierbij geldt: eieren met pralinévulling bevatten ongeveer hetzelfde aantal calorieën.

Grote Libelle paaseitjestest

Dat weerhoudt ons er niet van om de paaseitjes te eten. Want o, wat zijn we er toch gek op. Wil je weten welke paaseitjes het állerlekkerst zijn? Dit zijn de resultaten van Libelle's grote paaseitjestest van 2023: wit, melk, puur en de specials. We hebben ze dit jaar in twee categorieën ingedeeld: duur en goedkoper.

Bron: gezondheidsnet.nl