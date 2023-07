Oh nee, chocola wordt waarschijnlijk weer duurder

De internationale cacaoprijs is namelijk gestegen tot het hoogste niveau in meer dan tien jaar. De oorzaak is de productie in West-Afrika die door tegenslagen getroffen wordt. Dat deel is goed voor twee derde van de wereldwijde cacao-oogst.

Mislukte oogst, duurdere suiker

Zware regenval en een ziekte hebben in Ghana en Ivoorkust veel cacaoplanten verwoest. Ook de verwerking van cacaobonen is gedaald. Daarnaast is het belangrijke ingrediënt suiker (maar ook fructosestroop) op dit moment ook duur. Het zou dus zomaar kunnen dat je toch al dure favoriete chocoladereep of bonbon nog in prijs omhoog gaat.

Chocolade duurder

Eem aantal chocoladefabrikanten waarschuwde afgelopen week al dat verdere prijsstijgingen van repen niet kunnen worden uitgesloten. Waarschijnlijk gaan verschillende bekende merken hun prijzen verhogen, verwachten experts.

Helaas blijven naast chocola de prijzen van brood, thee en snoep ook stijgen. Een kopje thee met een stukje chocolade is dus de komende tijd gewoon duurder. Hoe lang dat allemaal gaat duren, is nog maar afwachten.

Dit heb je altijd al willen leren: met chocolade decoreren. Zo werkt het:

Bron: RTL Nieuws