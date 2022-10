Oh nee! Zóveel calorieën zitten er in jouw favoriete herfstdrankje

Een pumpkin spice latte, cappuccino of warme chocolademelk: iedereen heeft een favoriet. We willen het eigenlijk niet weten, maar toch ook weer wel: hoeveel calorieën bevatten deze lekkere herfstdrankjes?

Hoe (on)gezond is je favoriete herfstdrankje?

Warme chocolademelk

Een mok warme (volle) chocolademelk met slagroom bevat 262 kcal. Dat is toch behoorlijk wat. Mocht je een beetje op de lijn letten, kun je eventueel de slagroom weglaten. Dat scheelt al een hoop, want dan bevat een glas volle chocolademelk ‘slechts’ 174 kcal. Wanneer je voor de halfvolle versie gaat, zit je op 140 kcal.

Pumpkin spice latte

Bij herfst denk je waarschijnlijk gelijk aan pompoen. Niet voor niets dat de pumpkin spice latte een van de populairste drankjes is dit seizoen. Dit is een fijne combinatie van espresso, melk, slagroom, pompoen en wat kruiden als nootmuskaat, kaneel en kruidnagel. Best een caloriebom dus, al hangt het er een beetje vanaf welk recept je volgt. Bij Starbucks bevat dit warme drankje maar liefst 390 kilocalorieën en 50 (!) gram suiker. Dat is veel meer dan een stuk appeltaart (260 kcal), gevulde koek (246 kcal) of een stuk cheesecake (321 kcal).

Gelukkig hoeft het de spuigaten niet uit te lopen. Je kunt ook gewoon een magere variant van de pumpkin spice latte bestellen. Zónder slagroom en mét magere melk zit het populaire drankje namelijk op zo’n 260 kcal. Of maak ‘m lekker zelf.

Chai tea latte

Wanneer je een chai tea latte met volle melk bij de Starbucks bestelt, krijg je een heerlijk drankje voorgeschoteld. Maar ook hier zit veel suiker in. Eén drankje bevat namelijk al 31 gram suiker, dat zijn bijna acht suikerklontjes. Niet voor niets dat ook de het aantal calorieën schokkend is (aangezien dit drankje een keer géén slagroom bevat). Een glas chai tea latte bevat namelijk 194 calorieën. Oeps!

Koffie, cappuccino of latte

Een zwart bakje koffie is qua calorieën een goede keuze, aangezien een grote mok slechts 2 kcal bevat. Maar soms moet je jezelf gewoon verwennen. Als je je dan wil opwarmen met een lekker drankje, is een cappuccino misschien wel de veiligste keuze. Eén kopje met volle melk bevat namelijk 39 kcal. Terwijl je bij een latte macchiato al snel 115 kcal binnenkrijgt.

Toch maar een kopje thee?

De beste keuze is dan echt een kop thee. Heel schokkend is dat natuurlijk niet, aangezien dit simpelweg heet water met een smaakje is. Toch kan er ook in thee suiker verborgen zitten. Producenten voegen suikerbolletjes toe aan de thee en vermelden die op het etiket als ‘aroma’. Niet alleen zakjes bevatten sluipsuiker. Ook oplosthee is vaak een suikerbom. Kijk voortaan maar eens goed naar de ingrediënten. Neem bijvoorbeeld de Zonnatura 20 kruiden oplosthee. Van deze thee zijn de drie hoofdbestanddelen dextrose (ook wel druivensuiker), rietsuiker en karamel. Kortom: maar liefst 92,2% van de inhoud is suiker!

De beste keuzes

Dat is best schrikken hé. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je je favoriet nooit meer mag drinken. Het is belangrijk om jezelf af en toe te verwennen. Maar mocht je toch willen opletten, zijn dít dus de herfstdrankjes met de minste calorieën:

Suikervrije thee

Zwarte koffie (of met een klein zoetje)

Cappuccino

Koffie is echt zo slecht nog niet. Libelle’s Anne-Flore vertelt je alles over de gezondheidsvoordelen van ‘het zwarte goud’:

Bron: Voedingscentrum, Starbucks, Weightwatchers