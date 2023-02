Oh no! Pizza’s zijn aanzienlijk duurder geworden

Je leest het goed, de inflatie treft ook pizza’s!

Pizza’s duurder geworden

Uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat is gebleken dat pizza’s in Nederland maar liefst 17% duurder zijn geworden in een jaar tijd. Dit geldt ook voor die vergelijkbare lekkernij: quiches.

Boven het Europese gemiddelde

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat we beter naar het buitenland kunnen gaan om een pizza te eten. Ons land zit met die 17% boven gemiddeld betreft de prijsstijging. In Europa steeg die pizzaprijs gemiddeld met 16%. Er zijn dus landen die het een stuk beter doen dan wij!

Waar moeten we zijn?

Zo kun je het beste naar Luxemburg, daar steeg de prijs namelijk het minst: 7%. Naar het land van de pizza gaan, Italië, blijkt ook nog steeds geen slecht idee. Daar steeg de prijs met 10%. Waar je zeker niet heen moet voor een pizza? Hongarije! Daar werd-ie 46% duurder.

Inflatie

Het statistiekbureau vergeleek de prijzen in december 2022 met de prijzen in december 2021. De stijging is een stuk hoger dan een jaar eerder. Pizza’s werden tussen december 2020 en december 2021 slechts 2% duurder.

Restaurants

Disclaimer: het gaat hier niet om restaurants, maar om pizza’s die in winkels gekocht worden, bijvoorbeeld de supermarkt. Al hoeven we jou vast niet te vertellen dat veel restaurants hun prijzen ook flink omhoog hebben gegooid de laatste tijd.

Bron: Nu.nl