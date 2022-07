Om je vingers bij af te likken: 7 zoete én hartige recepten met watermeloen

En ze zijn stuk voor stuk ideaal voor bij de barbecue.

1. Wraps met watermeloen, avocado en Italiaanse ham

Dit recept is niet alleen heel erg makkelijk, maar ook nog eens goedkoop én heel verrassend. Je flanst het in no time in elkaar en het zal je gasten zeker bijblijven.

2. Watermeloensorbet met in wijn gestoofde vijgen

Zin in een kruidig maar toch fris dessert? Probeer dan deze heerlijke watermeloensorbet met gestoofde vijgen. Want ook al is het zomer, een beetje kaneel en rode wijn hier en daar is nooit weg.

3. Salade met feta en watermeloen

Lekker fris en toch kruidig. Deze bijzondere salade is écht een aanrader. Heb jij deze combinatie ooit eerder geprobeerd?

4. Zoetzure watermeloen-granita

Zoet, zuur, fris, makkelijk én slank. Dit recept heeft alles wat je hartje begeert. Zeker in deze warme – lees snikhete – tijden. Blenden maar!

5. Gazpacho van watermeloen

Gazpacho ken je vast als een koude soep gemaakt van paprika. Maar in dit recept geef je een zomerse draai aan die klassieker met heerlijk zoete watermeloen. Gedurfd en zeker het proeven waard.

6. Watermeloenpizza

Vergeet de Italiaanse pizza boordevol koolhydraten en vet. Deze heerlijk hartige én zoete pizza zit vol vitaminen en is om je vingers bij af te likken.

7. Scampi’s met watermeloen en mozzarella

Een beetje experimenteren in de keuken is altijd een goed idee. Helemaal als er heerlijke dingen op het menu staan zoals watermeloen, scampi’s én mozzarella. Een combinatie die beter werkt dan je denkt.

Wil jij na het zien van deze recepten ook aan de slag met watermeloen? Maak het jezelf makkelijk en gebruik deze snelle snijtechniek.

Beeld: iStock