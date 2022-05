Om je vingers bij af te likken: deze kastanjefudge-cupcakes maak je zelf

Dit heb je nodig voor de kastanjefudge-cupcakes

Bereidingstijd 30 min. Wachttijd 3 uur Oventijd 25 min.

Dit heb je nodig voor de kastanjefudge

350 g witte basterdsuiker

75 g boter

150 g gecondenseerde melk (blikje à 397 g, Friesche Vlag)

150 g gekookte kastanje, gepureerd of heel fijn geprakt

Dit heb je nodig voor het cakebeslag

150 g boter, zacht + om in te vetten

125 g bruine basterdsuiker

1½ tl vanille-essence

2 el melk

3 eieren

150 g bloem

25 g cacao van goede kwaliteit

1 tl bakpoeder

1 tl zoutflakes

Dit heb je extra nodig voor de kastanjefudge-cupcakes

koekenpan met dikke bodem

ovenschaaltje, bekleed met bakpapier

ronde uitsteker van ca. 3 cm Ø

muffinbaktray 12 holtes, bekleed met stukjes bakpapier en papierholtes ingevet

Zo maak je de kastanjefudge-cupcakes

Begin met de fudge: doe de suiker in een ruime koekenpan met dikke bodem en giet er 80 ml water bij. Voeg ook de boter toe en roer met een houten lepel op matig vuur ­voorzichtig van buiten naar binnen tot de suiker is opgelost. Doe er de ­gecondenseerde melk uit het blikje bij en blijf vooral goed over de bodem roeren, want de melk brandt gemakkelijk aan. Breng aan de kook en laat 5 minuten pruttelen, tot het mooi gekaramelliseerd is (theekleurig). Haal van het vuur en meng er de kastanjepuree door. Stort in het ovenschaaltje tot een laag van 2 à 2½ cm dik en laat helemaal afkoelen. Laat nog 2 uur in de koelkast opstijven en koud staan voor gebruik. Steek of vorm twaalf rondjes uit de fudge van circa 3 cm doorsnee en zet klaar voor gebruik. Dit kan prima 1-2 dagen van tevoren.

Maak ondertussen het cakebeslag: verwarm de oven voor op 175 °C. Mix de boter met de basterdsuiker bleek en luchtig in een grote kom. Mix de vanille-essence, melk en een voor een de eieren erdoor tot ze opgenomen zijn. Meng in een andere kom de bloem met de cacao en bakpoeder en mix kort door het eiermengsel tot een egaal beslag. Schep in elke beklede muffinholte een flinke eetlepel beslag en duw er zachtjes een fudgerondje in, zodat er wat beslag langs de zijkant omhoog komt, maar er ook een laag beslag onder de vulling zit. Dek af met nog een lepel beslag, zodat overal rondom de fudge een laagje beslag zit.

Bestrooi met wat zoutflakes en zet de tray in de oven. Bak 20-25 minuten tot de muffins mooi gerezen en gaar zijn. Laat bijna helemaal afkoelen, voordat je ze uit de vorm haalt (want de warme vulling is dan nog erg zacht) en laat verder afkoelen. Zet ze vlak voor het serveren enkele seconden in de magnetron voor een extra smeuïge vulling. Of dien ze helemaal afgekoeld op – dat kan ook.

Tip: maak van de resterende koude kastanjefudge balletjes of blokjes en haal ze door gesmolten chocolade. Heerlijk ­bonbonnetje voor bij de koffie. Of vries ze in.

Tip: maak de fudge eventueel 1-2 dagen van tevoren, zodat deze minstens 3 uur kan opstijven en klaar is voor gebruik.