Om je vingers bij af te likken: dít zijn de gekste (en lekkerste) eetcombinaties

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar het inmiddels volledig uitgemolken karamel-zeezout leek ooit een vreemde combinatie. Er zijn nog veel meer heerlijke eetcombinaties die je nu dan misschien niet tegenkomt op een gemiddelde menukaart, maar waarvan écht niet alleen kinderen genieten. We zijn er stiekem allemaal dol op, gewoon wanneer we een avond alleen op de bank zitten en verlangen naar ultiem comfortfood.

Friet dippen in je milkshake

We kennen allemaal wel iemand die zijn of haar friet (het liefst die van de keten met de grote letter M) dipt in milkshakes. Klinkt gruwelijk, smaakt heerlijk. De reden waarom dit zo populair is? Waarschijnlijk de combinatie van uiterst zout met mierzoet en romig.

Pizza met banaan

De oorlog tussen team ‘geen ananas op pizza’ en de ultieme liefhebbers hiervan is nog steeds niet geklaard. Intussen is er een nieuwe zoete topping die sommigen overheerlijk vinden op pizza: banaan. Vel zelf je oordeel.

Broodje kaas met appelstroop of nutella

Nog zo’n heerlijke zoet-hartig combo: een broodje met een plak kaas en daarop (of eronder) appelstroop of nutella gesmeerd. Een dikke laag. Ultiem genieten.

Net niet gaar gebakken afbakbroodjes

Afbakbroodjes zijn toch gewoon het lekkerst als ze net niet helemaal gaar zijn? Pluk voor het eten de gloeiendhete vulling er een beetje uit en genieten maar. Zo fout, maar zó goed.

Avocado en chocolademousse

Deze klinkt misschien nog helemaal niet zo gek, aangezien avocado een populaire basis is voor vegan chocolademousse. Smaakt net zo heerlijk als de variant die je bent gewend, maar is ook nog eens een stuk gezonder. Zó maak je deze chocolademousse helemaal zelf.

Spaghetti met ketchup

Italianen keuren het niet goed, maar spaghetti met ketchup is hét ultieme studentenmaal: spotgoedkoop, snel en makkelijk. Intussen bestaan er ook meer culinaire hoogstandjes met deze twee ingrediënten in de hoofdrol, gebaseerd op die simpele studentenmaaltijd, dus. Het ligt er maar net aan hoe je het bereid en welke smaakmakers je toevoegt. Eerlijk, ziet er niet verkeerd uit, toch?

Broodje pindakaas met komkommer

Voor sommigen lijkt dit misschien een rare combinatie, maar in de Indische keuken zijn pindakaas en komkommer nog helemaal niet zo gek samen. Ooit geprobeerd je bord met satésaus schoon te vegen met een plakje komkommer? Dan weet je hoe heerlijk het is. Een broodje met pindakaas en komkommer (en daarop hete saus!) is een geweldige afwisseling op je saaie lunch. Augurk in plaats van komkommer werkt ook!

Bron: Instagram