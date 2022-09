Om je vingers bij af te likken: een recept voor banaan-misokaramelcake

Als toetje of gewoon tussendoor. Deze banaan-misokaramelcake is zo lekker dat je je vingers er wel bij op kunt eten.

Redactie Eric van Lokven

Dit heb je nodig voor de miso-karamelsaus: • 60 g roomboter

• 50 g misopaste (bijv. van Saitaku)

• 100 g lichtbruine basterdsuiker

• 80 ml water Dit heb je nodig voor de bananencake • 2 stevige bananen, gehalveerd

• 2 eieren

• 100 ml zonnebloemolie

• 200 g kristalsuiker

• 3 rijpe bananen, geprakt

• 120 ml zure room

• 1 tl vanille-extract

• 8 el sesamzaad, geroosterd (optioneel)

• 1 tl bakingsoda Dit heb je bovendien nodig • mixer

• bakpapier en dichte bakvorm van ca. 20 cm

• satéprikker Bereiden: 35 min. Bakken: 1 uur.

Zo maak je de banaan-misokaramelcake

Verwarm de oven voor op 170 °C. Meng voor de karamelsaus de ­ingrediënten in een pannetje en breng al roerend aan de kook. Zet het vuur uit en bewaar tot gebruik.

Vet de bakvorm in en bedek de bodem met bakpapier. Verdeel de ­karamelsaus over de bodem en leg daar de stevige bananen in, met de snijkant naar beneden.

Meng de eieren met zonnebloemolie en suiker en klop enkele minuten met de mixer. Voeg de geprakte banaan, zure room, het vanille-­extract en eventueel het geroosterde sesamzaad toe en mix nog kort door. Meng de bloem met de bakingsoda en zeef boven de kom. Mix het ­beslag tot er geen bloem meer zichtbaar is. Giet het beslag in de vorm en bak de cake in 60 minuten gaar. Steek een satéprikker in het ­midden van de cake om te checken of hij gaar is. De cake is klaar als de prikker er schoon uitkomt. Keer de cake voorzichtig om op een schaal en laat afkoelen voor het serveren.

Fotografie: Eric van Lokven