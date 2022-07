Ondanks grote hitte: de eerste kruidnoten liggen al in de winkel

Want ook al duurt het nog 138 dagen voordat het heerlijke avondje weer is gekomen, dat mag de pret niet drukken. Kruidnotenliefhebbers kunnen namelijk weer genieten van hun favoriete sinterklaassnoepgoed.

Waarom zijn de eerste kruidnoten zo vroeg?

De kruidnoten lijken wel steeds vroeger in de schappen te liggen. Maar klopt dat wel? Ja, tegenwoordig zijn de producenten iets vroeger. Normaal gesproken liggen ze in de eerste week van september in de schappen, aangezien dan het herfstig weer vaak begint waardoor iedereen in de sinterklaasstemming raakt. Maar de laatste jaren kun je halverwege juli al genieten van dit winterse snoepgoed.

Reacties op Twitter over eerste kruidnoten

De meningen hierover verschillen enorm. De één vindt het te vroeg, de ander staat erom te springen. Hoewel de verbazing overheerst, zijn Twitteraars ook erg blij dat de lekkernij weer te koop is. Op Twitter showen verschillende mensen al hun aankoop. ‘Lekker aan de kruidnoten terwijl de mussen van het dak vallen’, schrijft iemand. Anderen vinden het wel erg vroeg, helemaal met die hitte nu. Zo reageert iemand met: ‘Ben er gek op; maar met 35+ graden in de weersverwachting?’

Eerste #kruidnoten van het jaar gespot, wat win ik? — rotjonk (@rotjonko) 18 juli 2022

