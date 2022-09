Oosterse topper: noedels met shiitakes & pinda-gemberzalm

Je kunt allerlei soorten noedels gebruiken, maar sobanoedels hebben een licht nootachtige smaak. Ze zijn in dit gerecht dus extra lekker.

Voor 4 personen Voor de noedels

• 200 g sobanoedels

• 2 bosuitjes, in flinterdunne ringen

• 200 shiitake, in plakjes

• 2½ el sesamolie

• zout en versgemalen peper

• 3 el lichte sojasaus

• sap van 1 limoen

• ¼ tl suiker of ½ el gembersiroop

• 300 g winterpeen, geschild en in dunne linten geschaafd

• klein bosje (15 g) koriander, fijngehakt Voor de zalm

• 2 el pindakaas met stukjes

• 1½ el lichte sojasaus

• 20 g verse gember, geschild en geraspt

• 4 stukken diepvrieszalm à 200 g, ontdooid

• 2 el arachideolie (of andere plantaardige olie) Bereidingstijd: 20 min. Kcal.: 660 p.p.

Zo maak je deze lekkere oosterse noedels

Kook de noedels volgens de aanwijzingen op de verpakking. Spoel goed af met koud stromend water, zodat ze niet gaan plakken. Giet kokend water over de bosui in een vergiet en laat uitlekken.

Bak de shiitake 4 min. op hoog vuur in 1 el sesamolie in een wok of hapjespan. Breng iets op smaak met zout en peper.

Roer de sojasaus, de rest van de sesamolie en het limoensap met de suiker of gembersiroop tot een dressing. Proef en breng eventueel nog wat verder op smaak met meer soja of meer suiker/gembersiroop. Het mag aan de friszure kant zijn. Meng de noedels, bosui, shiitake, wortellinten en ¾ van de koriander. Schep om met de dressing. Meng voor de zalm de pindakaas, sojasaus en gember.

Bak zalm ca. 3 min. per kant in de arachideolie in een koekenpan op middelhoog vuur. Zet het vuur uit. Bestrijk de bovenkant van de zalm met het pindakaasmengsel.

Verdeel de noedels over kommen. Leg op elk bergje noedels een stuk zalm. Top af met de rest van de koriander.

Fotografie: Saskia van Osnabrugge. | Styling: Marijn Visser / Studiorijn. | Foodstyling: Oscar de Lint. | Productie en receptuur: Studio Van Boven. | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen. | M.m.v. Make My Day Conceptstore, Dille & Kamille.