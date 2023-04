Op deze fruitsoorten zitten de meeste pesticiden

Pesticiden zijn een vorm van bestrijdingsmiddelen die voedingsmiddelen moeten beschermen tegen schimmels en ongedierte, maar echt gezond zijn ze niet. Je kunt ze vermijden door voor biologisch fruit te gaan, maar je kunt ook de reguliere fruitsoorten met de grootste hoeveelheid pesticiden laten liggen. We vertellen je welke dat zijn aan de hand van onderzoek van het Pesticide Action Network (PAN).

Fruitsoorten met de meeste pesticiden

Dol op blauwe bessen? Dan hebben we slecht nieuws. Deze fruitsoort kwam in 2022 namelijk het slechtst uit de bus. Op maar liefst 51 procent van de bessen werden bestrijdingsmiddelen aangetroffen.

Perziken eindigen op nummer twee qua hoeveelheid pesticiden. Op 45% van de onderzochte perziken werden bestrijdingsmiddelen gevonden.

De ‘top 3' wordt afgesloten door aardbeien. De onderzoekers troffen op 38% van deze fruitsoort pesticiden aan.

Ondanks deze hoge getallen moeten leveranciers zich wel aan regels houden. Er zal dus niet zo snel een hogere hoeveelheid pesticiden aangetroffen worden dan legaal is. De pesticiden die je op fruit en groente vindt, zijn vooral resten. Toch pleiten actiegroepen zoals PAN ervoor deze regels nog strenger te maken. De bestrijdingsmiddelen zouden namelijk niet alleen schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, maar ook slecht zijn voor het milieu. Volgens het Voedingscentrum is het kopen van biologisch fruit en groente dé oplossing tegen pesticiden.

Groente en fruit wassen

Veel mensen wassen hun fruit grondig voordat ze het eten, in de hoop de pesticiden eraf te wassen. Hoewel het Voedingscentrum absoluut adviseert om dit te blijven doen, helpt het niet honderd procent tegen pesticiden. Door je fruit te wassen haal je er stof en vuil af, en ook bacteriën zoals salmonella en E.coli zou je van je appel of aardbij kunnen afwassen. Maar zoals hoogleraar Pieter Spanoghe eerder tegen de Volkskrant zei: “Als je pesticiden er met kraanwater af zou kunnen wassen, zou een regenbui hetzelfde doen. Een boer zou dan na elke bui opnieuw bestrijdingsmiddelen moeten aanbrengen. De meeste pesticiden zijn daarom niet wateroplosbaar of trekken de plant in.”