Oranjetompouce vs. oranjekoek: deze snack bevat de meeste calorieën

Op Koningsdag zou je eigenlijk helemaal niet op de calorieën moeten letten, maar toch is er stiekem iets in ons wat wil weten welke oranjesnacks de minste calorieën bevat. Wat blijkt? Qua calorieën kun je beter een oranjekoek dan een oranjetompouce eten. Een koek bevat 158 kcal en een tompouce 305 kcal.

Oranje Tompouce

Dit jaar kun je ook de dubbeldekker oranje tompouce van meester patissier Robèrt thuis laten bezorgen. Gewoon omdat het kan. Oh.. en we zijn zo vrij geweest om alvast uit te zoeken waar je nu het goedkoopste een tompouce scoort, dat lees je hier. Liever zelf aan de bak? Hier vind je hét recept van dé oranje tompoucen van Robèrt en hier voor een oranjekoek.

Liever iets anders bij dat glaasje oranjebitter (100 kcal)? Een bitterbal bevat 35 kcal. Die paar biertjes van 113 kcal per glas tellen we maar gewoon even niet mee. Het is maar eens per jaar Koningsdag!