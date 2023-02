Paddo-sloppy Joe met hete Mexicaanse saus

Een rokerige, pikante versie met paddo’s van het beroemde Amerikaans broodje met gehaktvulling.

Yvette van boven Saskia van Osnabrugge

Voor 4 Sloppy Joes • 1 el olijfolie

• 2 uien, fijngehakt

• 500 g kastanjechampignons, fijngehakt

• 3 teentjes knoflook, fijngehakt

• 140 g tomatenpuree (1 groter blikje)

• 1 flesje (ca. 330 ml) pils

• 100 g walnoten, gehakt

• 2 el Worcestershire-saus (veganistische bij de biowinkel)

• 2 el chipotle in adobosaus, fijngehakt (Mexicaans schap)

• 1 el gerookt paprikapoeder

• zeezout

• versgemalen zwarte peper

• 4 hamburgerbroodjes Sla

• ¼ witte kool, geraspt

• 1 middelgrote wortel, geraspt

• 1 kleine rode ui, in flinterdunne ringen

• 1 bosje (20 g) koriander, gehakt Chipotle-mayo

• 125 ml (vegan) mayonaise

• 1 el chipotle in adobosaus, heel fijn gehakt

• sap van ½ limoen Bereidingstijd: 45 min. Kcal.: 490 per broodje

Zo maak je de paddo-sloppy Joe:

Verhit de olie in een grote koekenpan op middelhoog vuur en roerbak de uien 10 min. tot ze zacht worden en gaan bruinen. Doe de gehakte champignons erbij, zet het vuur hoog en bak tot het meeste vocht is verdampt. Dit duurt onder af en toe omscheppen ook circa 10 min. Draai als de pan goed droog is het vuur lager, voeg de knoflook toe en bak nog circa 5 min. door tot de champignons echt lekker bruinen. Meng alle ingrediënten voor de sla door elkaar. Roer alle ingrediënten voor de chipotlemayo ook door elkaar en proef of er extra limoensap, zout of peper doorheen moet. Schep de mayo door de sla en laat afgedekt staan tot gebruik. Roer de tomatenpuree door de champignons in de pan, draai het vuur iets hoger en roerbak tot het zoeter gaat ruiken. Schenk het bier erbij en schraap aangekoekte stukjes van de bodem (die zijn het lekkerst!). Breng de saus aan de kook, roer de walnoten erdoor en breng op smaak met worcestershiresaus, chipotle, gerookt paprikapoeder en zout. Laat inkoken tot het op gehaktsaus lijkt. Snijd de broodjes open en bak ze kort op de snijkant lichtbruin in een droge koekenpan. Beleg elk broodje met een flinke lepel paddosaus en een schep sla en serveer meteen (geef er servetjes bij!).

