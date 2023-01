‘Pancake spaghetti’ is de nieuwste ontbijttrend die je wil proeven

Na de granola breakfast pizza, croissant cereal en custard toast kun je in het weekend opnieuw uitpakken. Je bent trouwens wel gewaarschuwd, want het is héél lekker.

Ontbijten met spaghetti

Ontbijten met spaghetti klinkt misschien niet zo lekker, maar dit is een héle zoete variant. De slierten worden namelijk gemaakt van pannenkoekenbeslag en je kunt de spaghetti aftoppen met vers fruit of een lekkere stroop.

Supersimpel

Pancake spaghetti maken is niet moeilijk. Je hebt er alleen je favoriete pannenkoekenbeslag voor nodig. In plaats van de pannenkoeken op de traditionele manier te bakken, bak je het beslag in cirkels.

Basisrecept pannenkoeken (spaghetti)

Ingrediënten

Voor 2 personen

2 eieren

250 gram bloem

500 milliliter (plantaardige) melk

Een snufje zout

Boter

Bereidingswijze

Meng de eieren, bloem, melk en zout in een kom. Klop goed door, totdat alle klontjes zijn verdwenen. Doe het pannenkoekenbeslag in een spuitfles. Verwarm een klontje boter in een pan. Laat de pan goed warm worden. Als de boter helemaal is gesmolten, kun je pancake spaghetti gaan maken. In plaats van de hele pan te vullen met beslag, spuit je nu alleen wat beslag in de vorm van een spiraal. Je begint in het midden en spuit steeds grotere cirkels. Bak de pannenkoeken spaghetti ongeveer twee à drie minuten totdat de bovenkant droog is. Draai de spiraal om en bak de pannenkoeken spaghetti nog ongeveer één à twee minuten op de andere kant. Ga zo door totdat de beslagkom leeg is. Vul de een kom met de spaghetti en top af met wat fruit en eventueel wat saus.

Bron: Instagram