Pappardelle met romige citroen-pecorinosaus met een venkel-grapefruitsalade

Heerlijke romig-frisse pasta met een smaakbommetje van een salade voor de vitamientjes. Voor het slaatje kun je ook sinaasappel gebruiken in plaats van grapefruit.

Yvette van boven Oof Verschuren

Voor 4 personen Venkel-grapefruitslaatje

• 3 el lekkere olijfolie

• 1 roze grapefruit, geschild, partjes tussen de vliezen uit gesneden (vang het sap op)

• zeezout

• versgemalen peper

• 1 kleine venkel, schoongemaakt, in flinterdunne plakjes

• 40 g pijnboompitten, kort geroosterd in een droge koekenpan Pasta met saus

• 400 g pappardelle

• 1 eidooier

• 75 ml slagroom

• 40 g pecorino, fijngeraspt

• ½ citroen, rasp en sap

• 15 g boter

• chilivlokken Bereidingstijd: 20 min. Kcal.: 610 p.p.

Meng de olijfolie met het opgevangen grapefruitsap, zout en peper naar smaak.

Schep venkel en grapefruit door de dressing en zet opzij.

Kook de pasta in ruim gezouten water bijna beetgaar.

Klop de eidooier, slagroom, kaas, citroenrasp en -sap, wat zout en peper tot een egaal mengsel.

Giet de pasta af, bewaar een kopje kookwater.

Doe de pasta terug in de warme kookpan, voeg de boter toe en schep om met een tang.

Voeg de roomsaus toe aan de pasta terwijl je blijft omscheppen en doe er een scheutje kookwater bij zodat een mooi glanzende saus ontstaat.

Proef en voeg eventueel extra citroensap, zout of peper toe.

Schep de pasta meteen in diepe borden en bestrooi met wat chilivlokken.

Strooi de pijnboompitten over het slaatje en serveer bij de pasta.

