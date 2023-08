Pech voor alle zoetekauwen: kruidnoten en chocoladeletters zijn dit jaar véél duurder

Het is nog hartje zomer, maar binnenkort vliegen de kruidnoten, schuimpjes en chocoladeletters je weer om de oren. Distributiecentra zijn namelijk alweer druk bezig om de voorraden aan te vullen. Hartstikke lekker, alleen is er wel één nadeel: door de enorme prijsstijgingen van cacao en suiker, moeten alle zoetekauwen diep in de buidel tasten voor wat lekkers rond sinterklaas.

Cacao en suiker

Chocoladefabrikanten moeten tegenwoordig 50% meer betalen voor cacao en 25% meer voor suiker. Dit heeft onder meer met het ongunstige weer te maken. En dan hebben we het nog niet gehad over de hogere transport-, verpakkings- en energiekosten. Hierdoor zullen de chocoladeletters dit najaar al gauw 10 tot 15% duurder zijn en dat is niet niks, aangezien de prijzen vorig jaar ook al enorm waren gestegen. In twee jaar stegen de prijzen van chocoladeletters maar liefst 30%.

Kruidnoten duurder

Deze prijsstijging geldt ook voor de kruidnoten. Het zou Oscar de Lange, directeur-eigenaar van kruidnotenproducent Van Delft Biscuits, niets verbazen als de kruidnoten dit jaar ook zo’n 20% duurder worden voor de consument. De kruidnotenproducent is jaarlijks verantwoordelijk voor zo’n 5,5 miljard kruidnoten, waarvan driekwart (4,1 miljard) voor de Nederlandse markt is. Zij produceren voor hun eigen merk, maar ook voor huismerken van onder meer Albert Heijn, Jumbo, HEMA en Kruidvat. Dat betekent dat een kilozak van chocoladepepernoten de grens van € 5,- nadert.

Kleinere opties

Ondanks de prijsstijging gaat De Lange er niet vanuit dat er minder snoepgoed gekocht word rond de feestdagen. “Pasen en Sinterklaas zijn één keer per jaar, hè. Er zit veel gevoel en emotie bij”, zegt hij tegen NOS. “Zo’n zak willen de mensen gewoon in huis hebben.” Wellicht wordt de zak die ze kiezen een stuk kleiner. Dat lijkt goedkoper, maar is vaak wel duurder. Dat heet krimpflatie.

Bespaar geld en ga zelf aan de slag. Ja, ook chocolade-kruidnoten kun je heel makkelijk zelf maken. We leggen je in de video hieronder uit hoe je dit doet. Bonus: deze kun je zelfs nú al maken:

Bron: NOS